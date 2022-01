PODCAST - "La bataille de l'Élysée" : François-Xavier Ménage raconte les coulisses de son docu-série sur la présidentielle

Au cœur de la présidentielle. François-Xavier Ménage, grand reporter à TF1, est depuis plusieurs semaines en immersion dans la campagne pour proposer aux téléspectateurs "La bataille de l'Elysée", une plongée dans les arcanes de la fabrique de la politique, avec des accès exclusifs aux côtés des candidats comme de leurs conseillers de l’ombre qui s’activent en coulisses. Le deuxième épisode est diffusé ce soir sur TF1*.

Quand et comment endossent-ils le costume de "présidentiable" ? Comment se préparent-ils à ce marathon qui va durer six mois et qui peut les hisser sur les plus hautes marches du pouvoir, comme briser à tout jamais leurs ambitions ? Qu’est-ce qui les anime pour livrer ce combat, le plus important et le plus singulier de leur vie politique ?