Qu'est-ce que ce QR code qui apparaît dans les programmes d'info de TF1 et LCI ?

Vous avez peut-être aperçu cette nouveauté sur les écrans de TF1 et LCI depuis quelques semaines : l'apparition d'un QR code en bas de l'écran. Ce petit carré, devenu familier avec le pass sanitaire, va le devenir aussi dans nos programmes d'information. Il suffira de le flasher pour avoir accès à des informations complémentaires. Retrouvez ci-dessous et dans la vidéo en tête de cet article les explications d'Olivier Ravanello, directeur de l'information digitale du groupe TF1-LCI.

La deuxième utilisation, c'est de proposer des choses en plus. Les équipes qu'on envoie sur le terrain partout dans le monde tournent énormément de choses, que ce soit des interviews, des situations de reportage, qui sont ensuite rassemblées, synthétisées, montées. Mais toute cette matière reste passionnante. On propose avec le QR Code de voir le reste des interviews en longueur, les coulisses pour aller plus loin dans un reportage qui vous a intéressé, comme on l'a fait sur le dossier du 11-Septembre .

On a testé trois usages. Le premier, c'est de proposer de la vérification, du fact-checking en direct pendant un débat politique. On l'a fait lors du débat des primaires des Verts. Pourquoi ? Parce qu'on a tous été les téléspectateurs souvent impuissants de débats où les candidats s'opposaient sur des chiffres, des rapports, des bilans... En flashant ce QR code, on a accès au travail de l'équipe de nos Vérificateurs, qui nous dit en temps réel qui dit vrai.

Olivier Ravanello : C'est ce fameux petit carré qu'on a redécouvert à l'occasion de la crise du Covid, pour obtenir son pass sanitaire ou simplement la carte dans un café. Là, l'idée, c'est de s'en servir sur les antennes de TF1 et de LCI pour proposer à l'utilisateur de flasher le QR code afin d'être redirigé vers le site et d'y avoir plus d'informations.

La dernière utilisation, "servicielle", a été mise en place avec Le 20H vous répond. Sur les questions de vie pratique, on a parfois besoin d'être redirigé vers les sites, les sources qui ont été utilisées par le journaliste. Là, de la même manière, en flashant le QR Code, vous êtes renvoyé vers le site et vous avez tout le temps et tout loisir de pouvoir accéder à ces sources, ces infos pratiques qui vous seront utiles.

Ce QR code va-t-il devenir familier dans nos programmes d'info ?

Oui, c'est véritablement un plus dans l'exercice démocratique et du débat politique, avec la campagne qui s'ouvre, et aussi de proximité avec l'utilisateur. Ça permet de résoudre cette apparente contradiction entre soi-disant un monde de la télé et un monde du digital, les deux ne se parlant pas, voire le second remplaçant le premier. Eh bien non. On a une grande rédaction qui fonctionne ensemble. Elle s'exprime sur nos écrans, dans les JT de TF1, sur l'antenne de LCI, sur le site. Elle sait faire. Et elle s'exprime en même temps et de façon synchronisée.