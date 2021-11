SOS Villages : une page spéciale dans les JT de Marie-Sophie Lacarrau cette semaine

Marie-Sophie Lacarrau présente dès ce lundi, et tout au long de la semaine, une page spéciale quotidienne "SOS Villages" dans son journal de 13H. Cette opération de TF1, en partenariat avec Ouest France, permet de mettre en lumière toutes les initiatives de cession ou de création de commerces en région. À travers de nombreux reportages, le journal de 13H de TF1 contribue ainsi à la redynamisation de l’économie locale et des liens sociaux en zone rurale. Retrouvez ci-dessous et dans la vidéo en tête de cet article les explications de Marie-Sophie Lacarrau.

Quelle est la philosophie de cette opération ?

Marie-Sophie Lacarrau : La philosophie de SOS Villages, c'est de sauver les commerces et les activités dans nos campagnes. Il y en a beaucoup qui sont à vendre, souvent parce que les personnes qui les détiennent depuis des années partent à la retraite. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner les personnes qui, parfois, ont du mal à céder une activité, un commerce. On les accompagne, on les met en relation, en postant leurs annonces sur notre site internet, avec des personnes qui seraient intéressées pour les reprendre.