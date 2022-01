Les coulisses de l'interview de Stromae avec Anne-Claire Coudray

Ce face à face avec les téléspectateurs a duré plus de 2 minutes , Stromae a évoqué avec ses mots et des notes de musique un profond mal-être. Le chanteur belge interprétait "L'enfer" un titre de son nouvel album "Multitude" qui sortira le 4 mars prochain.

Le plan-séquence inédit a immédiatement déclenché une avalanche de messages sur les réseaux sociaux. La séquence compte prés de 11 millions de vidéos vues.

Anne Claire Coudray revient sur cet interview singulière et dévoile les coulisses à la médiatrice de l'info dans le podcast "InfoEtVous".

Anne-Claire Coudray: Ce genre de moment incroyable n'arrive qu'une fois. Déjà parce que Stromae est sans doute le seul à pouvoir le faire. Et non le faire une deuxième, je ne l''imagine pas. En tout cas déjà parce que comme ça a déjà été fait, ça perdrait de sa force. Et je crois que lui a pu le faire précisément parce qu'il a le talent qu'il a, et précisément parce que sa chanson parlait de lui et parlait d'une expérience vraiment vécue. On n'aurait pas imaginé une chanson parlant de quelque chose qui n'était pas aussi personnel. Donc, non, je crois que j'ai eu la chance de vivre un moment absolument inédit que je garderai comme une sorte de petit trésor dans ma mémoire jusqu'à la fin de ma carrière, voire jusqu'à la fin de ma vie!