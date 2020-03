Un inconnu s’est arrêté dans nos JT

Le Coronavirus est au centre des préoccupations de bien des Français. Ils nous écrivent pour tout savoir sur ce virus qui fait la une de l’actualité. Ils veulent souvent savoir ce que l’on ne sait pas. Nos téléspectateurs se posent des questions auxquelles nous essayons de répondre. Nous essayons car ces réponses parfois n’existent pas, enfin pas encore, les épidémiologistes du monde entier les traquent et les entrevoient en fonction de l’avancée de leurs recherches…Dans ce contexte lourd en anxiété, nous informons ceux qui nous regardent en nous refusant d’exagérer ou de minimiser les méfaits de ce célèbre virus. Mais , il faut bien l’admettre, le Covid 19 s’impose désormais dans notre quotidien, perturbe nos activités et impacte notre économie. Il est là et bien là. Des écoles sont fermées, des régions barricadées, une population sous surveillance qui redoute demain. Nos journaux ne peuvent tourner le dos à cette crise sanitaire pesante et la passer sous silence car en ce mois de mars le Covid19 est devenu l’actualité. Une actualité qui se propage et qui pour l’heure ne peut changer de cap.

Les autres faits importants ne sont pas totalement éclipsés de nos JT : la réforme des retraites, les migrants en Turquie, les inondations, les élections municipales y gardent une place majeure. Dans chaque édition, nous entendons obtenir le juste équilibre entre les informations essentielles et toutes les autres…qui pour l’heure sont, il est vrai, un peu mises sous cloche.