Médiation. Une obligation et non un choix

En cette période estivale, l’actualité avance en ligne droite et boude les déviations. La pandémie a régulé les vacances des uns et des autres, personne ne pouvait lui tourner le dos et nos journaux se devaient de la regarder en face en auscultant ses effets heure après heure ou presque. Notre fonction est d’informer des faits du jour. Or, ces mêmes faits, depuis des mois, ne gravitent qu’autour du coronavirus. L’évolution de l’épidémie et les consignes ou arrêtés préfectoraux qu’elle engendre demeurent notre cible.