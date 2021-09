11-Septembre : les explications d'Anne-Claire Coudray sur l'édition spéciale du 20H de TF1 à New York

Vingt ans après les attentas du 11-Septembre, Anne-Claire Coudray et Cyril Auffret, rédacteur en chef des JT week-end de TF1, se sont rendus à New York pour enregistrer une page spéciale. La présentatrice des journaux télévisés et les équipes de correspondants à Washington sont allées à la rencontre des Américains pour tenter de comprendre et analyser les conséquences humaines et géopolitiques engendrées par ces attaques terroristes, les plus meurtrières de l'Histoire.

Cette page spéciale sera riche en interviews et reportages. Axel Monnier, correspondant aux Etats-Unis, reviendra ainsi sur l'intervention américaine en Afghanistan, conséquence directe de ces attentats, à travers les témoignages des vétérans. Jérôme Garro, journaliste à Washington, est de son côté allé à la rencontre de celles et ceux qui se sont retrouvés durant des semaines, après l'attaque des tours jumelles, dans l'immense nuage de poussières toxiques des décombres du World Trade Center. Anne-Claire Coudray a par ailleurs notamment interviewé la journaliste américaineJanine di GIovanni et Clifford Chanin, le directeur adjoint du Mémorial et musée du 11 septembre.

Retrouvez ci-dessous et dans la vidéo en tête de cet article les explications d'Anne Claire Coudray sur le choix de cette page spéciale à New York .