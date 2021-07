Comment fonctionnent les cartes de vigilance météo ? Évelyne Dhéliat vous répond

MÉTÉO - Chaque jour, vous nous posez des questions sur notre information. Ces derniers jours, de nombreuses remarques concernaient les violents orages et les vigilances orange. La médiation de l'info de TF1-LCI a choisi de solliciter Évelyne Dhéliat pour répondre à cette question : que signifient les cartes de vigilance dans les bulletins météo ?

Ces derniers jours, de nombreux orages se sont abattus sur notre pays. Des phénomènes plus ou moins violents, souvent synonymes de dégâts. Dans les bulletins météo et dans nos journaux, nous vous parlons souvent de cartes de vigilance avec différents niveaux d'alerte. Mais que signifient-ils exactement ? Retrouvez ci-dessous et dans la vidéo en tête de cet article les explications de notre spécialiste Evelyne Dhéliat , responsable du service météo de TF1 et de LCI .

À quoi correspondent ces cartes de vigilance et leurs différents niveaux ? Evelyne Dhéliat : Il n'y a pas tous les jours à l'antenne des cartes de vigilance, mais on en reçoit deux fois par jour de la part de Météo-France. Quand ce sont pour les deux premiers niveaux 1 et 2, vert et jaune, on n'en parle pas à l'antenne parce que là, ça veut dire qu'il n'y a pas de phénomènes violents. On en parle à partir de la vigilance orange (niveau 3), par exemple pour des orages. Et il arrive, c'est beaucoup plus rare fort heureusement, qu'on passe en vigilance rouge lorsque les phénomènes sont extrêmement violents.

Est-ce qu'il y a une marge d'erreur ? Il peut évidemment y avoir une marge d'erreur, parce que la météo n'est pas une science précise à 100%. Surtout d'ailleurs sur ces phénomènes orageux, parce qu'il est très difficile de savoir exactement où les orages les plus violents vont se produire. Et les effets ne sont pas les mêmes si c'est sur une plaine ou par exemple en ville où là, il peut y avoir beaucoup d'inondations. Donc en fonction des phénomènes, la marge d'erreur est plus ou moins importante. Mais par exemple, lorsqu'il y a des vigilances d'orages, il arrive que Météo-France nous appelle pour nous dire on change tout de suite la vigilance parce que des orages sont en train de se déclencher ou vont se déclencher sur telle ou telle région qui passe en vigilance orange. Si vous avez des questions ou remarques sur le traitement de notre information, écrivez-nous à mediationinfo@tf1.fr

Christelle Chiroux, médiatrice de l'information de TF1 et LCI, avec David Fuhrer

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.