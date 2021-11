VIDÉO - Premier débat des Républicains sur LCI le 8 novembre animé par Ruth Elkrief et David Pujadas : explications d'Adrien Gindre

Pourquoi est-ce important de diffuser ce premier débat ?

Adrien Gindre: Ce sera la toute première fois que vous verrez sur un seul et même plateau de télévision tous les candidats à l'investiture des Républicains. C'est un événement qui va permettre d'aider à faire un choix essentiel : le choix du candidat Les Républicains pour la Présidentielle. Vous savez, il y a quelques mois encore, les Républicains disaient ne pas vouloir de débat. Finalement, ils ont changé d'avis. Ils ont saisi que c'était aussi leur intérêt de remettre leurs propositions au centre du jeu. Et c'est à cela que servira ce débat.

Comment le choix de LCI a-t-il été décidé pour diffuser ce premier débat qui sera présenté par Ruth Elkrief et David Pujadas ?

En fait, le groupe TF1 avec LCI a de longue date déjà décidé d'investir les sujets politiques. On l'a fait au moment de la primaire des écologistes. Elle a été la seule chaîne à proposer deux débats, premier et deuxième tour. On l'a fait au moment des régionales, des débats dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, au moment des européennes, des municipales. Tout cela, ça a été remarqué, salué à la fois par le public, par les audiences, mais aussi par les politiques. Vous savez, on dit parfois que le buzz, la petite phrase, ça peut nuire. Nous, on fait le choix et on l'assume de débat de fond. Et c'est la promesse que l'on tiendra le 8 novembre.