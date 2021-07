Retransmission du 14-Juillet sur TF1 : les coulisses de plusieurs mois de préparation

FÊTE NATIONALE - Chaque jour, vous nous poser des questions sur notre information. À l'approche du 14-Juillet, la médiation de l'info de TF1-LCI a sollicité Antoine Guélaud, directeur des opérations spéciales du groupe, pour répondre à cette question : combien de temps et quels moyens humains réclament les préparatifs de la diffusion de cet événement ?

Chaque année, TF1 se mobilise pour vous faire vivre la fête nationale au plus près des militaires. Anne-Claire Coudray, Marie-Sophie Lacarrau et Gilles Bouleau, avec de nombreux journalistes de la rédaction, seront de nouveau sur le terrain mercredi prochain à cette occasion. Nos équipes se préparent depuis plusieurs mois pour vous faire vivre sur terre, sur l'eau et dans les airs cet événement qui verra le retour avec du public du grand défilé sur les Champs-Élysées, avec près de 4500 militaires attendus sur la grande avenue. Retrouvez ci-dessous et dans la vidéo en tête de cet article les explications d'Antoine Guélaud, directeur des opérations spéciales de TF1.

Christelle Chiroux : Vous préparez le 14-Juillet, un événement qui va durer plus de six heures à l'antenne. Vous le mettez au point depuis combien de temps, et combien de personnes seront mobilisées sur le terrain ? Antoine Guélaud: L’émission spéciale du 14-Juillet dure entre 6 heures et 7 heures d'affilée en direct. C'est beaucoup de temps d'antenne et c'est beaucoup de préparation. Ça ne se prépare pas la veille ou l'avant-veille, mais 8 à 10 mois avant l'événement, donc on a commencé à préparer le 14 juillet 2021 au mois de novembre dernier, avec une équipe d'abord de 3, 4 personnes autour de moi. Et puis, bien sûr, l'équipe va grandir sur le terrain pour le 14-Juillet prochain. On aura 250 personnes qui vont être au service de l'information de TF1 pour donner le meilleur défilé possible aux téléspectateurs.

Nos téléspectateurs se posent la question de savoir comment on arrive à convaincre nos présentatrices, nos présentateurs, de participer à des opérations parfois périlleuses... Heureusement, nos présentateurs, nos présentatrices connaissent bien le terrain. Ils viennent du terrain et ça, c'est formidable. Ils ont été, elles ont été reporters, grands reporters et grands reporters de guerre, donc je n'ai pas tellement à les convaincre de revenir sur le terrain. C'est un peu leur madeleine de Proust. Et ça, j'aime bien l'idée. Bon, parfois, on leur demande de faire des choses assez périlleuses, assez spectaculaires, qui sortent de l'ordinaire. Et là, il y a un défi à relever de leur part et on discute de ce défi. Et puis après, c'est parti.

Christelle Chiroux, médiatrice de l'information TF1-LCI, avec David Fuhrer

