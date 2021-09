"Le 20H vous répond" : comment sont choisies les questions des téléspectateurs ?

Vaccination, rentrée scolaire, déplacements, assurances ou pass sanitaire... Comment la journaliste sélectionne-t-elle les questions auxquelles elle répond chaque soir, et comment les reçoit-elle ? Retrouvez ci-dessous et dans la vidéo en tête de cet article les explications de Garance Pardigon.

Comment est né "Le 20H vous répond" ?

Garance Pardigon : Cette rubrique est née en pleine crise du Covid-19, juste avant le premier confinement. À ce moment-là, Thierry Thuillier, le directeur de l'information de TF1-LCI, s'est dit : les Français sont perdus, ils vont se retrouver face à une situation inédite, comment peut-on les aider ? Eh bien, on va tout simplement répondre à leurs questions pratiques sur la vie quotidienne, les aider. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent plus faire et quelles sont les perspectives pour eux ? Et voilà comment est né "Le 20H vous répond".

Comment choisissez-vous chaque soir les questions des téléspectateurs ?

En fait, ce n'est pas moi personnellement qui les choisis. Moi, je suis le relais des téléspectateurs, en quelque sorte, auprès de Gilles Bouleau, le présentateur, et son rédacteur en chef, Guillaume Porteu. Je leur explique que les téléspectateurs se posent telle et telle question et eux, en fonction de ce qu'ils mettent aussi dans leur journal du soir, les reportages qu'ils ont, ils disent ok, ces questions-là, on va les traiter en sujets, en reportages, et ces questions-là, on va les traiter sous forme de plateau dans "Le 20H vous répond".