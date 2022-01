VIDÉO - Stromae chante au 20H de TF1 : un plan-séquence inédit dans un JT

Comment est née cette idée ?

Yoann Saillon : Stromae avait une idée en tête. Il savait où il voulait aller. Il savait qu'il ne voulait pas, déjà, faire une émission de divertissement. Il ne voulait pas faire un concert. Il ne voulait pas faire une prestation, on va dire une performance. Il voulait que ce soit le plus évident, le plus naturel possible. Donc on a eu beaucoup d'échanges avec son frère et lui. Et c'est vrai que j'ai proposé cette petite idée de plan-séquence. Pourquoi ? Parce que je connais par cœur la scénographie et les possibilités du JT. Cette idée de plan-séquence en 2 minutes 40, qui était osée comme pari, puisqu'on ne l'a jamais fait, je pense qu'on a pu se la permettre grâce à un artiste de génie comme Stromae. Tout de suite, il s'est imprégné, il s'est projeté et il a donc travaillé aussi son interprétation. En tout cas, il a fait évoluer son interprétation avec ce plan-séquence dans lequel il s'est senti totalement à l'aise.

L'idée, c'était de rester dans la grammaire du code du JT tout en allant quand même dans son univers. Donc c'était de trouver cet équilibre-là et ce plan-séquence, de capter l'attention du téléspectateur sans jamais le perdre. C'était un moyen d'être en immersion avec l'artiste et qu'on soit vraiment dans sa bulle,quelque part. Et donc, cette lumière comme ça, progressive, comme la fresque qui est derrière moi, qui va comme ça se désaturer, comme si c'était un peu un mouvement, un moment en suspension, entre parenthèses, avec cette désaturation de lumière, où la vie quelque part s'arrête pendant deux minutes 40 et repart à a fin, quand, bien sûr, l'interview se termine.