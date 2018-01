Église Saint-Sulpice : à la découverte des trésors de Delacroix

Eugène Delacroix (1798-1863) n'est pas connu pour être un peintre religieux. Pourtant au cours de sa carrière, l'artiste a bel et bien accepté quelques commandes de l'église. Sa période la plus prolifique dans le domaine se situe de 1850 à 1860. Pendant cette dizaine d'années, il a réalisé plus d'œuvres religieuses que durant toute sa carrière.





Parmi elles : trois peintures destinées à la décoration d'une des chapelles de l'église Saint-Sulpice. Eugène Delacroix décide d'y peindre, directement sur la pierre, deux œuvres colossales : "la lutte de Jacob avec l'ange" et "Heliodore chassé du temple". Au plafond, il opte pour une peinture sur toile tendue, tout aussi majestueuse : "Saint Michel terrassant le démon".





Nous vous proposons de découvrir cette chapelle des Saint-Anges, en 360°, en compagnie de la directrice du musee Delacroix. Entre références historiques et analyse picturale, Dominique de Font-Reault nous livre les secrets que renferment ces peintures, restaurées il y a peu, fin 2016, par la mairie de Paris.





Pour une expérience optimale, nous vous conseillons d'utiliser l'application LCI depuis votre smartphone, disponible sur Android et iOS.