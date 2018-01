Sur la piste avec le champion du monde de voltige équestre, Nicolas Andreani

Sur la piste, Nicolas Andreani danse et virevolte avec son cheval. Ce cavalier funambule a raflé tous les prix les plus prestigieux de sa discipline, la voltige équestre. S’il a aujourd'hui pris sa retraite, il conseille dorénavant les espoirs de demain. A l’occasion de l’étape parisienne de la Coupe du monde, il nous fait découvrir sa passion et nous embarque, à 360°, sur son cheval.





Mais la voltige équestre n’est pas qu’acrobaties, elle se pratique à trois, comme nous l'explique Manon Noël. Grâce à la complicité qu’elle partage avec son cheval et son longeur - celui qui cadence le trot du cheval sur la piste - elle a réussi à charmer le jury, mais aussi tout le public parisien.





