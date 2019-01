VIDÉO 360 - 8500 personnes ont débattu à Paris pour trouver des solutions contre le réchauffement climatique

Depuis septembre et la démission surprise de Nicolas Hulot, les citoyens engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique se donnent rendez-vous chaque mois pour "exiger des politiques ambitieuses et justes face à l'urgence climatique." Dimanche 27 janvier, 80.000 personnes se sont mobilisées en France : marches, chaînes humaines, "die-in" ou encore flashmobs : tout était bon pour se faire entendre.





A Paris, la mobilisation a pris la forme d'une grande agora citoyenne. "On a eu l'idée début décembre, donc avant l'annonce du Grand débat national, mais il faut croire que les débats sont dans l'ère du temps", nous confie, sourire aux lèvre, Andy Battentier, l'un des organisateurs. Le but de cette mobilisation : échanger, partager et faire émerger des initiatives parfois très locales pour agir "tout de suite". "On n'a plus le temps", poursuit le jeune homme.