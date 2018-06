VIDÉO 360 - Avec Kinstaar, 18 ans, joueur professionnel sur Fortnite

Au premier abord le jeune Suisse a l'air un peu timide. Mais dès qu'il se retrouve avec son micro devant l'écran pour commenter la partie qu'il dispute, le débit s'accélère, et on sent que Kinstaar est dans son élément. La souris qui bouge frénétiquement, et les doigts qui jonglent sur le clavier sans qu'il y jette un seul regard, aucun doute, vous avez bien en face de vous un joueur professionnel !

Kinstaar a commencé à se consacrer à Fortnite il y a quelques mois, quand le jeu a commencé à devenir un vrai phénomène. Très vite, son niveau progresse, et il remporte de plus en plus de parties. Au point d'être remarqué par Solary, une équipe de pro-gamers basée à Tours, qui le recrute pour participer à des tournois.