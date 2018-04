VIDÉO 360 - Course de Formula E : découvrez le circuit au coeur de Paris en immersion avec Anthony Beltoise

Samedi matin avant les essais, les Parisiens sont invités à découvrir la piste avec l'engin électrique de leur choix : vélo, trottinette, overboard, tout est possible sauf le scooter, et le déguisement le plus réussi sera récompensé par un prix.

Le E-Village accueillera également différents constructeurs automobiles pour présenter les derniers modèles de voitures hybrides ou électriques.

Et la Kid Zone proposera des activités aux plus jeunes pendant que leur parents suivront la course.