VIDÉO 360 - 1918-2018 : Dans l'intimité de Georges Clemenceau, le Père la Victoire

1918-2018 - Il y a 100 ans s'achevait la Première guerre mondiale. Une guerre longue et meurtrière - près de 19 millions de personnes, militaires et civils, y ont perdu la vie - qui a déchiré l'Europe. En partenariat avec la mission du Centenaire de la guerre 14-18, LCI explore différents aspects du conflit avec une série de vidéos à 360°. Nous vous proposons ici une visite guidée de l'appartement de Georges Clemenceau, président du Conseil en 1918 et surnommé le Père la Victoire.