VIDÉO 360 - Sorbonne, Nanterre, Odéon... on vous replonge dans le Paris de mai 68 avec des acteurs de l'époque

"Ce qui m'a marqué, c'est la manifestation du 13 mai. Ce n'était pas ma première manif mais c'est la plus exceptionnelle que j'ai connue. On a du se réunir vers 11 h du matin et à 5 h de l'après-midi j'étais toujours au même endroit, devant la bourse du travail. Pendant 5 heures on n'a pas bougé tellement il y avait du monde. Cinq heures à discuter, cinq heures à trouver que c'était génial, qu'on avait gagné, qu'il y avait tellement de monde que forcément De Gaulle allait donner le pouvoir et que forcément on allait le prendre et refaire le monde.





C'est ce souvenir que j'ai de la République et pour moi, tout ce qui s'est passé après, toutes les commémorations qu'on a fait à République après le Bataclan, etc, ça me donne chaud au cœur parce que ce n'est pas un lieu comme les autres, c'est vraiment pour moi le lieu des manifestations."