VIDÉO 360 - Dans les coulisses de l'atelier de moulage des musées nationaux

Leurs silhouettes se dessinent à travers les fenêtres de ce bâtiment sans prétention, dans une petite rue de Saint-Denis. Depuis 20 ans, l'atelier de moulage de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, est installé à quelques centaines de mètres du Stade de France. Dans ses larges salles au haut plafond, une dizaine d'artisans travaille à la reproduction des plus grandes œuvres de la sculpture.





Les pièces sont d'abord moulées. Un procédé qui permet de reproduire de très nombreuses fois la sculpture, mais aussi de conserver son empreinte, sa forme. Certains moules, gardés précieusement dans la réserve, ne sont en effet plus que les vestiges d'œuvres disparues ou détruites. Grâce à eux, les pièces d'art sont reproduites en plâtre, résine ou bronze, puis patinées. Une étape qui consiste à donner texture et cachet à l'oeuvre grâce au coup de pinceau de l'artisan qui s'applique à imiter au mieux l'aspect de l'original. Suivez-nous et visitez comme si vous y étiez cet atelier de moulage presque unique au monde.





