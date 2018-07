VIDÉO 360 - Dans les coulisses du cirque Arlette Gruss

Car en plus des artistes, le cirque compte des techniciens, des vendeurs, un cuisinier et même une école. "On n'a pas une école fixe, on a une école qui roule et à chaque fois la maîtresse, elle nous suit", raconte Alexis Gruss. La petite fille de 8 ans étudie avec une vingtaine d'autres enfants de tous niveaux, de la maternelle au CM2. Ce qu'elle aime le plus ? Visiter de nouvelles villes à chaque étape.





"Les enfants sont super ouverts à tout", abonde Mathieu Dallant, clown depuis presque 30 ans. "C'est un peu une vie révée, on travaille mais on a toujours notre famille à côté, les enfants nous voient travailler, ils grandissent avec les animaux. Au quotidien, on croise des éléphants, des tigres, des chameaux, ça nous parait normal. C'est une bien belle vie." Lui, ne vient pas d'une famille du cirque. Il a rejoint la troupe à 18 ans. A l'époque, le cirque Gruss ne comptait qu'une vingtaine de personnes.





Sa femme non plus ne connaissait rien à ce milieu. Alors "comment on créé une famille en voyageant?", interroge-t-il. "Soit on rencontre quelqu'un sur le cirque, une autre artiste ou un membre du personnel, soit on fait comme moi, on va débaucher une clerc de notaire bordelaise qui quittera tout pour me suivre et vivre cette aventure aussi. Ce qui est bien avec le cirque, c'est qu'il y a plein de personnes différentes avec plein d'histoires différentes."





Aujourd'hui, à 46 ans, ce père de 5 enfants reste toujours aussi passionné quand il enfile son costume de clown. Il ne quitterait cette vie pour rien au monde. Et si le milieu connaît quelques difficultés financières ces dernières années, il en est persuadé : "Le cirque ne mourra jamais, (...) on s'en sortira toujours, tant qu'il y aura des gens passionnés."