VIDÉO 360 - En immersion dans Fortnite avec Skite, M11Z et Deadra, une première mondiale

Ils s’entraînent plusieurs heures par jour ! Et comme des athlètes, ils sont suivis par une nutritionniste, et un ostéopathe s'occupe de leur remise en forme. M11Z et Deadra pour l'équipe GamersOrigin, Skite et Vato pour LeStreamEsport, ces duos sont les rares français à s'être qualifiés pour la Coupe du Monde de Fortnite, qui aura lieu à New York fin juillet. Chacun de ces duos a sa propre stratégie pour l'emporter. Nous avons donc récupéré les sauvegardes de leurs parties et leurs avons demandé de nous donner quelques conseils en revivant leur partie de l'intérieur.