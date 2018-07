VIDÉO 360 - En immersion dans le public du festival LollaPalooza de Paris

Il fallait bien les 50 hectares de l'hippodrome de Longchamp rénové et inauguré au printemps 2018 pour recevoir les 120.000 festivaliers qui s'étaient donné rendez vous le week-end dernier pour ce Lolapallooza haut en couleurs.





Avec une programmation, rap, rock, electro, ce festival devient un incontournable de la saison estivale. Il faut dire que la deuxième édition parisien a tenu ses promesses, avec des artistes tels que Dia Lupa, Nekfeu, Depeche Mode, Stereophonics, Kasabian, The Killers, Gorillaz et bien d'autres. Au total, ce sont 49 groupes qui ont joué sur les quatre scènes, sans fausse note. Rendez vous est déjà pris pour 2019 et LCI sera de nouveau de la fête.