VIDÉO 360 - En immersion dans les catacombes interdites de Paris

S'aventurer dans les catacombes n'est pas sans risque, et notre guide s'est avéré précieux ! D'abord, aucune lumière. Il règne un noir absolu dans ces galeries, il faut donc impérativement emporter avec soi des sources d'éclairage et des batteries de rechange. Les catacombes sont un labyrinthe, et même muni d'un plan, notre spécialiste a parfois hésité sur la direction à prendre.... Certains jeunes qui s'étaient aventurés sans matériel adéquat ont ainsi erré plusieurs jours avant que les secours ne réussissent à les retrouver.





D'où l'idée d'emporter aussi dans un sac un peu de nourriture, et surtout de l'eau pour ne pas se retrouver déshydraté.

Enfin des bottes, voire des cuissardes, peuvent s'avérer très utiles pour emprunter certains tronçons qui sont inondés. Vous l'aurez compris, explorer les catacombes, ça ne s'improvise pas ! Visite guidée.