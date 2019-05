VIDÉO 360 - En immersion dans un réacteur de fusion nucléaire

Depuis les années 60, les scientifiques tentent de reproduire les réactions nucléaires qui alimentent le soleil et les étoiles. Pour ce faire, ils ont fabriqué des machines très complexes qu'on appelle des Tokamaks, et l'une d'entre elles se trouve au centre du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) à Cadarache. Nous avons profité de son arrêt pour maintenance et avons pu pénétrer à l'intérieur.





Il s'agit d'un cylindre de 6m de diamètre environ, dans lequel on va faire chauffer un gaz jusqu'à le transformer en un plasma à 150 millions de degrés. Ce plasma ne doit pas toucher les parois de la machine, il est donc maintenu en son centre par un champ magnétique créé avec d'immenses électro-aimants. Et une fois que le plasma est stabilisé, on y injecte 2 atomes d'hydrogène pour les fusionner entre eux. Cela créé un atome d'hélium, gaz inerte et donc inoffensif pour la planète, et une petite particule, un neutron. Ce neutron est chargé d'énergie et va donc transmettre de la chaleur aux parois du réacteur. Il suffit enfin de récupérer cette chaleur pour fabriquer de l'électricité.