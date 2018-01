VIDÉO 360 - En voiture au Futuroscope avec Sébastien Loeb

3 mn d’une course effrénée sur les petites routes d’Alsace à bord d’une 208 Peugeot WRX, pour des sensations fortes assurées !!! Et ces sensations ont été renforcées par des effets spéciaux, par exemple le vent qui souffle sur votre visage, ou des odeurs caractéristiques de gomme de pneu ou encore de sous-bois…le Futuroscope a ainsi investi 6,5 Millions d’euros pour développer cette nouvelle attraction qui devrait pouvoir accueillir entre 600 et 1000 personnes à l’heure.