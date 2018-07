VIDÉO 360 - Festival Electroland : sur scène avec Bob Sinclar

A l’applaudimètre, c'est Bob Sinclar qui est sans conteste le grand vainqueur de la soirée ! Le DJ français a remporté ses premiers succès en 1998 au moment de la vague "French Touch". Et aujourd'hui il est toujours bien là, avec en particulier son nouveau single "I Believe". Les 8.000 festivaliers présents aux pieds de la scène l'ont régulièrement acclamé durant son set d'1H30. Et comme il nous l'a confié juste après : "Le secret, c'est d'être vrai !"