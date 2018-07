VIDÉO 360 - Force Barkhane : le quotidien du désert

Un désert immense de sable et de pierres... Un air brulant, plus de 60°C au thermomètre. Voilà les conditions extrêmes du théâtre d'opération de la Force Barkhane. A Menaka, dans le nord du Mali, notre reporter Olivier Santicchi a pu partager le quotidien des soldats du 2ème Régiment Etranger d'Infanterie. Dans cette région, auparavant sous contrôle de groupes djihadistes, ces militaires patrouillent et traquent les pickups des groupes armés.