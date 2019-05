VIDÉO 360 - Forces spéciales : l'entrainement en réalité virtuelle

Pour renforcer le réalisme, les policiers qui s'entraînent avec ce système sont équipés d'une ceinture qui leur envoie une impulsion électrique quand ils sont touchés par une balle d'un ennemi. La première décharge vous rappelle cruellement que vous n'êtes pas dans un jeu vidéo, et pour l'avoir testé, je peux vous garantir qu'après on fait beaucoup plus attention !

Une intelligence artificielle permet aussi de corser la difficulté, en jouant sur les émotions des ennemis qui ne réagissent jamais de la même manière.

Enfin derrière ses écrans de contrôle, l'instructeur peut suivre la progression de ses hommes et apprécier leurs bonnes ou mauvaises réactions durant la mission.