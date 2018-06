VIDÉO 360 - Formule 1 : découvrez le nouveau circuit du Grand Prix de France en avant-première

La dernière édition du Grand Prix de France de F1 sur le circuit Paul Ricard date de 1990. Mais les infrastructures étaient vieillissantes, et le circuit de Magny-Cours avait ensuite pris le relai, jusqu'en 2008. Pour cause de déboires financiers, la FFSA décide alors de suspendre l'organisation du Grand Prix de France, et 2018 marque donc le grand retour de cette épreuve du Championnat du Monde sur le sol français.