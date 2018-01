VIDÉO 360 - Inondation à Paris : sur les bords de la Seine en crue

La pluie continue de tomber sur Paris ce jeudi 25 janvier, une petite pluie fine, mais qui suffit à faire grimper encore un peu plus le niveau de la Seine, de 1 à 2 centimètres toutes les heures. Les berges sont impraticables, une partie de l'île de la Cité et de l'île Saint-Louis est sous l'eau, le fameux Zouave du pont de l'Alma disparaît peu à peu, la navigation est interdite et les musées sont sous surveillance. Découvrez, comme si vous y étiez, les conséquences des intempéries dans la capitale, les pieds dans l'eau ou presque.





"On attend le maximum de crue ce week-end, avec une hauteur entre 5,80 m et 6,20 m", a indiqué Bruno Janet, expert de l'organisme de surveillance des crues. Un niveau comparable à la crue de juin 2016 (6,10 m) mais très loin de celle historique de 1910 (8,63 m). Ce jeudi, le niveau de la Seine atteignait 5,44m au Pont d'Austerlitz. Depuis la veille, impossible d'emprunter le tronçon du RER C dans Paris et certaines stations de métro pourraient également être fermées dans les heures ou les jours qui suivent. Si le pic est attendu pour le week-end, il devrait être "très plat, progressif", a indiqué Marc Mortureux, directeur de la prévention des risques au ministère de la Transition écologique, à l'AFP. Et il est donc "probable que le niveau de la Seine reste assez haut pendant encore plusieurs jours la semaine prochaine".