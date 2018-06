VIDÉO 360 - "Detroit : Become Human" en VR

L'E3 débute à Los Angeles samedi 9 Juin 2018 ! Avec notre caméra à 360, nous vous emmènerons en immersion dans ce salon mondial du jeu vidéo, et nous vous proposerons également un reportage inédit sur la création de "Shadow of the Tomb Raider" à Montréal dans les studios d'Eidos.





Alors RV toute la semaine prochaine sur LCI.fr pour suivre l'actualité du jeu vidéo !!