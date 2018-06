VIDÉO 360 - "Shadow of the Tomb Raider" : plongez dans l'univers de Lara Croft

JEU VIDÉO - "Shadow of the Tomb Raider", qui sortira le 14 septembre prochain, est l'un des jeux vidéo les plus attendus de l'année. Il est développé dans le plus grand secret depuis 3 ans par les équipes d'Eidos, qui ont exceptionnellement accepté de nous recevoir dans leur studio de Montréal. Plongez en immersion dans l'univers de Lara Croft grâce à cette vidéo 360 !