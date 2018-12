VIDÉO 360 - Grande salle de Poudlard, salle des potions... : partez sur les pas d’Harry Potter

Tout ici est resté tel que les différents réalisateurs et les équipes qui ont œuvré sur la saga l’ont connu lors des tournages. Seule la décoration change au fil des saisons et des envies du studio Warner Bros. Jusqu’au 27 janvier 2019, l’ambiance est donc festive pour tous les décors emblématiques des films (le dortoir des garçons, la salle de Gryffondor, les deux huttes d’Hagrid pour jouer les différences de taille, la salle des potions, etc.). Il suffit de déambuler au milieu des divers décors les plus emblématiques pour en apprendre beaucoup sur les tenues des acteurs principaux , les perruques ou salles de maquillage, les accessoires les plus marquants comme les baguettes magiques propres à chaque personnage.





On apprend les anecdotes de tournage (Alan Rickman-Professeur Rogue a accepté son rôle avec la promesse d'être le seul avec J.K. Rowling à connaître la fin de l’histoire), on découvre les effets spéciaux utilisés pour les fameux escaliers mouvants ou les animaux, comment les réalisateurs ont joué des trompe-l’œil pour les tailles des personnages... Après le Poudlard Express sur le Quai 9 ¾, le Magicobus attend ensuite ses voyageurs à l’extérieur, juste devant la maison d’Harry.