Vidéo 360 - Plongez dans la Piscine, musée atypique de Roubaix

C'est en 1922 que la municipalité de Roubaix alors dirigée par Jean Lebas décide de créer une piscine municipale. La création du monument est attribué à Alberet Baert. Il lui faudra pratiquement 10 années pour créer ce projet bâti sur une inspiration d'abbaye cistercienne. Ce n'est qu'en 1932 que cette pépite de l'art décoratif voit enfin le jour. Ce lieu de rendez vous unique pour les Roubaisiens fermera ses portes en 1985 pour des raisons de sécurité. Il est alors envisagé de détruire cet édifice mais c'était sans compter sur la détermination du maire de Roubaix élu en 1983, André Diligent. Plutôt que d'être détruite, la piscine sera reconvertie en musée.





En octobre 2001 la nouvelle "Piscine" est inaugurée, et c'est un succès. La fréquentation des premières années évolue de 60.000 visiteurs à 200.000 visiteurs par an. Le musée mélange les arts textile, graphiques, sculptural avec des pièces rares tel que la Petite châtelaine de Camille Claudel acquise grâce à une souscription publique. Agrandie en 2017 la ¨Piiscine" est rouverte en octobre 2018 pour accueillir un public encore plus large et enthousiaste.





Aux expositions permanentes se mêlent des expositions temporaires ou l'on peux admirer les œuvres de Picasso, Giacometti ou l'artiste contemporain Di Rosa.