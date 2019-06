VIDÉO 360 - Réalité virtuelle : téléportez-vous dans la pyramide de Khéops

INNOVATION - Jeu vidéo, culture, information, la réalité permet de s'immerger dans d'autres univers. Et avec l'évolution technique du matériel, on peut maintenant se déplacer dans un monde virtuel, et vivre l'expérience à plusieurs. A la Cité de l'Architecture à Paris, les visiteurs peuvent ainsi visiter la pyramide de Khéops et mieux comprendre les découvertes effectuées par les scientifiques de la mission ScanPyramids. Suivez-les dans ce reportage à 360°, et n'oubliez pas de bouger votre téléphone pour voir tout ce qui se trouve autour de vous !