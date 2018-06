VIDÉO 360 - Réalité virtuelle : un premier parc de loisirs Ubisoft à Montréal

Autre expérience très aboutie : le labyrinthe des Lapins crétins. Cette fois, en plus du casque VR, on porte un sac à dos avec un ordinateur pour pouvoir se déplacer dans un mini-labyrinthe. Les parois sont bien réelles, l'endroit est petit, mais dans le casque l'univers apparaît beaucoup plus grand. On est aussi équipé d'une manette qui se transforme en pistolet laser et le but est de tirer sur un maximum de lapins pour marquer le plus gros score, tout en évitant les tirs adverses. Le jeu est très drôle, et on n'a qu'une envie, c'est de recommencer !