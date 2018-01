VIDÉO 360 - Sur la glace, avec l'équipe de France de hockey

SÉRIE JO 2018 - Près de 3000 athlètes du monde entier s'affronteront en février prochain lors des Jeux Olympiques d'hiver. Un événement sportif majeur, et pourtant, de nombreuses disciplines sont encore trop méconnues du grand public. LCI vous propose d'en découvrir quelques unes, et de vivre une expérience immersive grâce à la vidéo 360°. Pour ce premier numéro de la série, nous vous embarquons sur la patinoire de Cergy-Pontoise où nous avons rencontré deux piliers de l'équipe de France de hockey sur glace : Stéphane Da Costa et Jérémie Romand.