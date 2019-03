VIDÉO 360 - Space Junkies, le nouveau jeu vidéo en réalité virtuelle d'Ubisoft

La réalité virtuelle est une technologie très récente, et pour les programmeurs, il a fallu réinventer les méthodes de développement, à commencer par les outils de création. Pour élaborer les différents niveaux du jeu par exemple, on n'utilise plus le clavier et la souris. Le développeur travaille avec un casque VR sur la tête pour avoir la vision qu'aura le joueur au final, et dans ses mains, 2 contrôleurs lui permettent de manipuler des objets dans l'espace.