VIDÉO 360 - Téléportation et voyage dans le temps au salon Laval Virtual

La réalité virtuelle et la réalité augmentée ne servent pas qu'à se divertir. Elles sont par exemple très utilisées par les industriels pour former leurs collaborateurs à accomplir certaines taches. La mise en situation et l'apprentissage de gestes précis ou délicats à effectuer sont facilités par ces technologies. Et il y a aussi le travail se veut collaboratif : on peut travailler à distance à plusieurs, et échanger des informations. C'est ce que l'on appelle "la maintenance assistée".