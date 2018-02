VIDÉO 360 – Vous avez manqué l'exposition Christian Dior à Paris ? LCI vous offre une session de rattrapage

708.000 personnes se sont pressées aux Musée des Arts Décoratifs de Paris pour découvrir l'exposition Christian Dior, un record d'affluence pour le MAD. Jusqu'au 7 janvier, les amateurs de mode et les simples curieux ont pu découvrir l’univers artistique du grand couturier : 300 robes de haute couture, un millier de documents et une centaine d'oeuvres d'art répartis sur 3000 m².





De la somptueuse scénographie signée Nathalie Crinière, on retiendra notamment le jardin merveilleux, l’atelier de confection, le couloir des grands stylistes et la nef, espace central de cette institution haut de 18m. Cette exposition unique en son genre a permis de réunir les plus belles robes des collections haute couture, avec des pièces rares comme l’ensemble Corolle, véritable symbole de la femme fleur ou encore une robe de Lady Diana, créée par John Galliano en 1996. LCI vous donne l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’exposition en vidéo 360.