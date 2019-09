VIDÉO 360 - Voyage inoubliable : à la rencontre des dauphins au large de l'Egypte

EVASION - En Mer Rouge, le lagon de Sataya est l'un des rares endroits au monde où l'on peut nager avec des dauphins dans leur milieu naturel. Bougez votre téléphone, et téléportez-vous au cœur de ce récif de corail !

A l'occasion d'un voyage à Hawaï, elle est allée à la rencontre des baleines pour étudier leur chant. Puis elle s'est prise de passion pour les dauphins, et organise des croisières en Mer Rouge pour un vingtaine de participants. Une semaine de rêve à bord d'un bateau plus que confortable dans le lagon de Sataya, au cours de laquelle Barbara anime quotidiennement des ateliers. Elle y enseigne le mode de fonctionnement des dauphins, et comment les approcher tout en respectant leur tranquillité. Son objectif est bien sûr de partager sa passion, mais aussi d'éduquer et de lutter contre le mauvais comportement de certains touristes, qui essayent par exemple de toucher la peau extrêmement fragile de ces mammifères.

Après avoir chassé toute la nuit, les dauphins reviennent au petit matin dans le lagon se reposer et jouer. Avant de se jeter à l'eau, Barbara Roussel rappelle donc à chacun des participants à la croisière qu'ils sont en quelque sorte "invités" chez eux. Inutile par exemple de palmer à toute vitesse pour essayer de les attraper, ces animaux atteignent la vitesse de 60 km/h presque instantanément ! Et comme les dauphins ressentent les émotions, ils seront plus enclins à venir à la rencontre de personnes calmes et détendues.

Le tête à tête avec ces mammifères s'avère alors magique, avec des dauphins qui viennent vous observer d'un œil, puis vous frôlent et jouent même parfois autour de vous...sans oublier ces petits delphineaux qui n'ont pas encore assez de muscles pour se mouvoir, et qui ne quittent donc pas leur mère avant l'age de 3 ans. En avançant celle-ci crée une sorte de tourbillon d'eau qui entraîne son petit avec elle. Et elle est toujours de deux "marraines" qui l'aident à canaliser la fougue de son delphineau.