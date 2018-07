Le papier peint fait son grand retour dans nos intérieurs, optez pour la déco interchangeable !

Le papier peint magnétique et interchangeable fait son entrée dans la décoration. Le procédé est simple, il suffit de coller la base adhésive noire sur votre mur et d’aimanter dessus le papier peint de votre choix. La tendance est au flashy, mais il y en a pour tous les goûts. Pour 150 euros, fini le marouflage avec cette innovation française. Le papier imperméable décoratif, pour un joli pot de fleurs, est aussi à découvrir dans la vidéo.



