86Champs, le rendez-vous réussi de L'Occitane et Pierre Hermé à Paris

Les lieux ne ressemblent ni à une boutique L'Occitane ni à une enseigne Pierre Hermé. Il y avait l'envie d'un heureux métissage, d'un dialogue inattendu entre différents univers, explique-t-on du côté des deux partenaires. C'est à l'architecte Laura Gonzalez qu'a été confié le projet de mélanger les styles. Pari réussi. Il règne au 86Champs une ambiance de ces cafés Art Déco d'antan. La décoration tout en rondeur et couleurs s'y prête bien. On en oublie qu'avant les lieux étaient parés de portants de vêtements et autres étagères de l'enseigne Promod. Laura Gonzalez a créé un décor qui sied à merveille à cet instant suspendu, entre gourmandise et plaisir des yeux, poésie de l'artisanat olfactif et gustatif.





En entrant au 86Champs, on aperçoit d'abord le corner beauté de L'Occitane. Les tubes de crème emblématiques de la marque virevoltent le long des vitrines sur un rail, les parfums embaument l'air et les fleurs ornent les murs. Au centre, la farandole des célèbres desserts de Pierre Hermé régale les yeux et alerte déjà les papilles. Mais la surprise est un peu plus loin, dans une partie restaurant inédite. Certes, on peut venir déguster un Ispahan ou un Satine, deux des desserts signature du maître, tout en l'accompagnant d'un café préparé avec soins par le barista juste à côté, qui peut servir les clients pressés de la galerie adjacente par la fenêtre ou ceux qui savent prendre le temps attablés dans la boutique. Mais le secret réside dans la carte.