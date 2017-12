Délit de fuite, le petit accrochage qui peut vous coûter très cher

Si ces peines et ces mesures peuvent sembler méritées à l’encontre de celui qui aurait abandonné un autre conducteur blessé sur le bord de la route, il conviendra de rappeler que le délit de fuite ne concerne pas que des faits de blessures involontaires mais également de simples dégâts matériels. Et les textes applicables en la matière ne font pas de différence entre une voiture bonne pour la casse et un pare-choc légèrement enfoncé après une tentative un peu osée de stationnement en ville.





Bien évidemment, le juge aura la main moins lourde avec celui qui aura frotté un rétroviseur qu’avec celui qui aura causé des dégâts nettement plus importants. La durée de suspension de permis et le montant d’amende, par exemple, ne seront pas les mêmes. Par contre, dans les deux cas, le traitement judiciaire entraînera inscription sur le casier judiciaire, et une décision identique de retrait de six points sera opérée par le Fichier National des Permis de conduire. Et il va sans dire que la compagnie d’assurance du conducteur condamné pour délit de fuite ne verra pas forcément les choses d’un bon œil…