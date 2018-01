Galette des rois : les alternatives à... la frangipane

La maison Angelina associe cette année dans sa galette feuilletée une ganache de chocolat noir du Pérou avec ses incontournables marrons. Le tout recouvert d'une fine poudre d'or. Et pour désigner la reine et le roi d'un jour, Angelina propose à nouveau sa collection de fèves, composée d'une tasse de chocolat chaud, d'une bouteille de chocolat, d'un tube de crème de marron et du Mont Blanc.





Galette au chocolat et aux marrons - 30 € pour 4/6 personnes - 54 € pour 8/10 personnes. Coffret de 4 fèves : 28 €. Disponible en boutique et salon de thé et sur commande.