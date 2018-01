Game of Thrones, James Bond, Harry Potter : ces hôtels s’inspirent des grandes sagas

"Un cottage parfait pour Frodon". C’est ainsi que le New York Times décrit cet endroit qui semble tout droit sorti de l’imagination de Tolkien. "Nous étions en train de construire une petite maison sous-terraine pour notre famille et nos amis, qui serait facile à chauffer en hiver et à rafraîchir en été. Un jour, le fils de l’entrepreneur a dit que cela ressemblait à une scène du film Le Hobbit. Depuis, on a mis toute notre attention et notre énergie à faire de ce lieu un village fantaisiste de première classe", écrivent les propriétaires sur leur site. Niché dans les forêts du Montana, les maisonnettes sont beaucoup plus équipées que celle de Bilbo et sont réservées aux adultes.





Où ? The Shire of Montana, Trout Creek (Etats-Unis).





Combien ça coûte ? 290€ la nuit pour deux personnes.