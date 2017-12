Rapide, peu calorique ou sans cuisson... quatre idées de menus pour la Saint-Sylvestre

12 noix de Saint-Jacques

1 échalote

3 fenouils

3 oranges

20 cl de vin blanc

60 g de beurre

3 CàS de graines de sésame grillées

Sel et poivre





Lavez et émincez les fenouils assez fins à l’aide d’une mandoline. Dans une casserole, chauffez un peu d’huile d’olive puis faites revenir l’échalote ciselée. Ajoutez les fenouils et faites revenir quelques minutes. Pressez les oranges puis ajoutez le jus et le vin blanc. Salez et poivrez. Couvrez et faites mijoter 15 minutes. Récupérez le jus de cuisson et chauffez-le dans une casserole. Ajoutez le beurre puis émulsionnez au fouet, rectifiez l’assaisonnement.





Dans une poêle légèrement huilée et bien chaude, ajoutez les noix de Saint-Jacques et saisissez-les de chaque côté, entre 30 secondes et 1 minute selon leur taille. Puis trempez la face supérieure dans les graines de sésame.





Dans une assiette à fond creux (cela évitera que la sauce ne se dépende et refroidisse), répartissez un peu de fenouil puis déposez 3 Saint-Jacques. Versez un peu de sauce à l’orange et terminez avec un peu de zeste d’orange. Servez immédiatement.