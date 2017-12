VIDÉO - Pour Noël, on vous emmène en Laponie

A Rovaniemi, vous trouverez un large choix d'hôtels (entre 150 et 250 euros la nuit) et d'Airbnb (30-70 euros). Dans le parc naturel de Pyhä-Luosto, les prix sont plus élevés. D'autant si vous optez pour une chambre "igloo" avec un toit en verre vous permettant d'observer les aurores boréales au chaud. Comptez entre 400 et 600 euros pour une nuit à deux. Vous retrouverez ce type de chambres dans quasiment toutes les villes de la suite du périple.





A Sodankylä, Saariselkä, Ivalo et Inari, une nuit dans un hôtel coûte de 100 à 600 euros, dans un Airbnb entre 60 et 150 euros.