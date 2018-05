Agnès Martin-Lugand : "Je voulais montrer qu’une maîtresse est aussi une femme en souffrance"

C’est une success-story qui dure. En 2013, Agnès Martin-Lugand faisait sensation en devenant la première star française de l’autoédition numérique avec "Les Gens Heureux Lisent et Boivent du café". Un premier roman refusé par plusieurs éditeurs avant de trouver refuge sur la plateforme Amazon… et d’attirer l’attention des éditions Michel Lafon qui lui offrent une second vie sur papier. Depuis, cette psychologue de formation qui vit à Rouen, loin du tumulte parisien, a vendu plus de 2 millions d’exemplaires de ses romans, entre drames réalistes et romances plus noires qu’on pourrait le croire.





Dans "A la lumière du petit matin", son déjà sixième roman, elle met en scène Hortense, une professeur de danse, bientôt quadragénaire, qui fréquente depuis trois ans Aymeric, un homme marié et père de deux enfants. Ils se voient deux fois par semaine, chez elle où dans un restaurant parisien à l’abri des regards. C’est une vie qui lui convient, croît-elle, jusqu’à un événement aussi désagréable qu’imprévu qui va remettre en question ce train-train toxique qui la consomme à petit feu. Et l’obliger à se remettre en question, enfin.